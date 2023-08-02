Цена нефти Brent может закрепиться в диапазоне $80-85/барр. в августе - SberCIB

Цена нефти Brent может закрепиться в диапазоне $80-85 за баррель в августе, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Участники рынка в июле увидели первые признаки замедления инфляции в США и в других экономиках, - отмечают эксперты. - Это вызвало оптимизм у инвесторов, поскольку они стали рассчитывать на то, что цикла повышения процентных ставок ФРС США скоро завершится. Однако риторика Федрезерва после заседания 26 июля осталась умеренно жесткой. Ситуация в экономиках США и еврозоны улучшилась - данные по ВВП за второй квартал 2023 года оказались лучше ожиданий. Китай объявил о новых мерах поддержки экономики. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,2 млн барр./сут, по прогнозу ОПЕК - на 2,4 млн барр./сут, а Минэнерго США ожидает роста на 1,8 млн барр/сут.".

Аналитики инвестбанка напоминают, что 4 августа пройдет заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором Саудовская Аравия может объявить о продлении сокращения добычи на сентябрь. Они ожидают, что в августе цены на нефть могут закрепиться в диапазоне $80-85 за баррель - дефицит на рынке сохраняется, спрос при этом остается высоким из-за летнего сезона, подчеркивается в комментарии.

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