"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $410

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $410 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,49%, стоп-приказ: $312, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания предоставит отчетность за II квартал 2023 года 15 августа. Рынок закладывает, что прибыль на акцию составит $4,45. Если факт окажется выше прогноза, то после отчета движение по восходящему тренду может продолжиться, полагают аналитики.

"С технической точки зрения котировки пытаются покинуть среднесрочный боковик в границах 263-332 пунктов. При закреплении цены выше $332 есть вероятность отработки боковика до уровня $410. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $312 риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,90", - указывают эксперты "Финама".

The Home Depot - крупнейшая торговая сеть, которая занимается продажей стройматериалов и инструментов для ремонта. Сеть компании насчитывает более 2300 магазинов в США, Канаде и Мексике.

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