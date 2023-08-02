"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции VK с целью 900 руб

"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции VK с целевой ценой 900 руб. на горизонте 6 месяцев, что предполагает потенциал роста 24% с текущих уровней, говорится в комментарии.

"Возможно, бумаги VK вырастут после публикации финансовой отчетности за I полугодие 2023 года, - полагают эксперты. - Что касается рисков, то сыграть против может отчет хуже ожиданий рынка или ухудшение общего фона на фондовом рынке".

Аналитики указывают также на причины потенциального роста котировок:

- Рынок рекламы в России продолжает рост: рекламный бизнес "Яндекса" вырос более чем на 50% г/г, можно ожидать подобной тенденции и от VK.

- Возможные новости по переезду материнской компании в Россию Совет директоров VK еще в феврале одобрил потенциальную перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию. Появление новостей об окончании процесса перерегистрации может позитивно отразиться на котировках компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.