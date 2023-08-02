SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, включив в него бумаги "Газпром нефти", сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в текущий состав вошли "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Совкомфлот" и "Татнефть".

"Российский рынок акций в июле продолжил расти на фоне выплат дивидендов и их реинвестирования. По итогам весенне-летнего дивидендного сезона совокупные выплаты компаний из индекса Мосбиржи составили 1,7 трлн руб. Следующий сезон дивидендных выплат - уже за первую половину 2023 года - стартует в сентябре. Мы считаем, что многие компании нефтегазового сектора выплатят достойные дивиденды, поэтому именно они в основном представлены в подборке", - пишут аналитики.

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