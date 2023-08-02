"БКС МИ" рекомендует покупать акции Williams-Sonoma с целью $180

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции Williams-Sonoma Inc. с целевой ценой $180 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Williams-Sonoma - один из лидирующих специализированных ритейлеров в сегменте товаров для дома. Эта редкая инновационная компания, которая с нуля основала самые популярные бренды на рынке и продолжает двигаться в этом направлении. Недавно вышел первый каталог нового бренда компании Green Row в ответ на спрос на экологичную мебель. По словам CEO Лоры Альбер, продукция бренда высокого качества, долговечная и эстетически привлекательная", - пишут аналитики.

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