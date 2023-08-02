Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Pfizer до $48

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Pfizer Inc. до $48, сохранив при этом рекомендацию "покупать", отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Выручка Pfizer за II квартал оказалась ниже консенсуса, а EPS превысила средние ожидания, - пишет аналитик Илья Зубков. - Скорректированная прибыль на акцию превзошла прогнозы на 17,5% и составила $0,67. Операционный рост доходов, не связанных с продуктами для лечения и профилактики COVID-19, недотянул до собственного гайденса корпорации. Продажи Paxlovid в США приостановлены до запуска препарата на коммерческих условиях во втором полугодии. В то же время прогноз выручки от этого продукта и других средств против коронавируса сохранен".

Ориентиры в отношении совокупной выручки пересмотрены в сторону снижения из-за негативных последствий природных катаклизмов для одной из производственных площадок компании, указывает эксперт. Операционные расходы продолжают расти на фоне подготовки и начала коммерциализации нескольких препаратов. Зубков обращает внимание на прогресс компании в движении к стратегическим целям по генерированию новой выручки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.