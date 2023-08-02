"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Cloud Computing ETF c целевой ценой HKD74,50 за штуку, что предполагает потенциал роста 27,8% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Global X China Cloud Computing ETF с начала года значительно опережают по доходности широкий рынок благодаря ориентации на перспективные IT-компании сферы облачных вычислений, тогда как фондовые индексы имеют бо?льшую экспозицию на компании сферы e-commerce, которые пока не оправдывают ожиданий. В 2023 году отрасль облачных вычислений в КНР может показать двузначный рост, а в дальнейшем поддержку ей окажут технологии искусственного интеллекта, активно набирающие популярность в Поднебесной, как и в западных странах", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Фонд Global X China Cloud Computing ETF предлагает возможности для инвестиций в перспективные китайские IT-компании, оперирующие в сфере облачных технологий, деятельность которых связана с дата-центрами, IT-сервисами, облачными решениями SaaS, PaaS и IaaS.

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