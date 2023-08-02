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02 августа 2023 года 12:21
Рубль может проверить на прочность уровень 89,7 руб./$1 в августе - БКС Экспресс
Рубль может в августе проверить на прочность важный уровень поддержки 89,7 руб./$1, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Несмотря на расхожее мнение, август является далеко не самым неудачным месяцем для рубля, - считает аналитик. - Тем более позади у него уже более полугода активного ослабления с небольшими перерывами. Однако даже для назревшей коррекции необходимо, чтобы хотя бы один из ключевых факторов, вызвавших негативную динамику, улучшился, а остальные не испытали заметного ухудшения. Наиболее очевидным выглядит постепенное увеличение экспортной выручки под воздействием подорожания нефти. Возможно, пока это лишь тормозит снижение курса рубля, но уже в августе он способен предпринять хотя бы одну попытку перейти к более ощутимому восстановлению". Оптимистичный сценарий, на взгляд Бабина, предполагает возвращение пары USD/RUB в район 90 руб. с проверкой на прочность важной поддержки, находящейся на месячном минимуме 89,7 руб. В случае закрепления под ним снижение котировок доллара способно ускориться при попутных изменениях фундаментальных драйверов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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