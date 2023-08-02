БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Linde PLC до $463 за штуку, что предполагает потенциал роста 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация при этом сохранена экспертами на уровне "покупать".

"С учетом превзошедших ожидания результатов по прибыли во 2К23 и сильных операционных трендов Linde повысила прогноз EPS на год, - отмечается в обзоре. - Компания ожидает скорректированную прибыль по итогам года в диапазоне $13,8-14,0 на разводненную акцию против $13,45-13,85 ранее. Рост оценивается в 12-14%. Объем капрасходов по итогам года - в пределах $3,5-4,0 млрд. Повышение прогнозов по итогам 2К23 говорит о способности компании достигать результатов по прибыли в любых экономических условиях. Мы повышаем прогноз EPS на 2023 год с $13,65 до $13,90. Текущий консенсус - $13,88".

Аналитики "БКС МИ" полагают, что 2023-24гг Linde поддержат эффект синергии в результате слияний и рост спроса на промышленные газы. Компания хорошо представлена на конечных рынках защитного характера (здравоохранение, продукты питания, напитки и электроника), что, по мнению экспертов, позволит генерировать стабильную выручку в непростых экономических условиях.

Linde PLC - международная химическая компания, специализируется на производстве и продаже атмосферных, технологических и специальных газов и оборудования для их получения. Является одним из технологических лидеров по получению и поставкам водорода.

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