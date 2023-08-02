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02 августа 2023 года 11:43
Инвесторам стоит увеличить долю акций Татнефти и ЛУКОЙЛа в своих портфелях - "Солид Брокер"
Инвесторам стоит увеличить долю акций "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа" в своих портфелях, говорится в комментарии "Солид Брокер". Аналитики указывают, что в июле введенный Западом потолок цен на российскую нефть не сработал - впервые с начала санкций среднемесячная цена Urals превысила $60 за баррель. По их мнению, это стало следствием сокращения предложения нефти со стороны Саудовской Аравии и России, а также удешевления фрахта в Азию. Остается неясным, существуют ли еще в арсенале США и стран ЕС действенные меры по поддержанию потолка в текущей рыночной ситуации, учитывая, что большая часть нефти теперь перевозится без участия западных компаний. "Заявления членов правительства РФ в начале года о сокращении дисконта Urals к Brent оказались полностью верными, - отмечают стратеги "Солид Брокер". - Дисконт плавно сократился до $15 и даже ещё меньше. В результате нефть сейчас торгуется в рублях в районе 6500 за баррель, а при росте Brent к $90 сможет приблизиться к 7000 рублям. Такой уровень цен будет способствовать рекордным доходам нефтегазовых компаний, не считая периода I кв. 2022 года. Среди наших фаворитов находятся акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти", поэтому вполне разумно увеличить долю этих акций у себя в портфеле". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-АНАЛИТИКА
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