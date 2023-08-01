"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Owens Corning с целевой ценой $155, что предполагает потенциал роста 11% с текущих уровней, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Бумаги Owens Corning торгуются лучше рынка в течение последних трех месяцев, демонстрируя рост на 31%, тогда как индекс S&P 500 прибавил 10%. Тем не менее коэффициент P/E по бумагам компании составляет 10x против примерно 18x по рынку. Прибыль на акцию (EPS), как ожидается, вырастет всего на несколько процентов в 2023-24 годах, однако компания заботится о доходе акционеров и повысила дивиденды на 50%. Наша целевая цена составляет $155 против $120 ранее, соответствующий мультипликатор 11x EPS 2024e все еще меньше среднего по рынку", - пишут эксперты.

Owens Corning - один из ведущих производителей композитных и строительных материалов.

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