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01 августа 2023 года 18:32
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Nucor до $195
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций акций американской сталелитейной компании Nucor Corp. со $180 до $195 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 13% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация при этом сохранена экспертами на уровне "покупать". "Компания имеет одни из лучших позиций в производстве стали и стальной продукции, а также доминирует на рынке переработки стали в Северной Америке, - пишут аналитики. - Nucor - компания с высоким уровнем управления, хорошей историей в отрасли. Хотя на прибыли компании негативно сказалось снижение спроса и инфляционное давление, мы ожидаем улучшения условий во 2П24. У компании чистый баланс, а менеджмент обладает опытом управления в непростой ситуации. Мы считаем акции компании хорошим активом в сырьевом секторе для диверсифицированных портфелей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NUCOR-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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