Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Uber на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Uber Technologies на уровне "покупать" на фоне опубликованного финансового отчета компании за 2К23, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Компания Uber сообщила о росте выручки в 2К23 на 14% г/г до $9,2 млрд при консенсус-прогнозе в $9,34 млрд. При этом прибыль на акцию составила $0,18, что выше ожиданий рынка ($0,01). Прогноз менеджмента по скорректированному показателю EBITDA на 3К23 в размере $0,98-1,03 млрд оказался чуть выше ожидавшихся рынком $0,92 млрд. Мы полагаем, что рост спроса на такси и повышение комиссий для водителей по итогам 2023 года, вероятно, приведет Uber к операционной прибыли в первый раз за все время существования компании. Мы расцениваем прогноз на 3К23 как умеренно позитивный, ожидая сдержанно-положительной реакции инвесторов на новость. Сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на бумаги компании и рейтинг "покупать", - пишет аналитик Ирина Фомкина.

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