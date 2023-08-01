Курс рубля, скорее всего, будет колебаться около отметки 91 руб./$1 до конца недели - "БКС МИ"

Курс рубля, скорее всего, будет колебаться около отметки 91 руб./$1 до конца недели, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Несмотря на налоговый период, российская валюта смогла лишь стабилизироваться вблизи 90 за доллар, оставаясь под давлением сдержанных экспортных потоков и, вероятно, высокого оттока капитала на фоне усиления геополитических рисков, - пишут аналитики. - Новостной фон прошлой недели свидетельствует о нарастании рисков перегрева экономики. Инфляция все также разгоняется и по-прежнему отражает эффект ослабления рубля и ускорения потребительской активности. Месячная инфляция может составить 0,8% при SAAR на уровне 9-10%. На этом фоне регулятор может продолжить повышение ставок в сентябре, потенциально еще на 100 б.п.".

Эксперты "БКС МИ" ожидают, что на этой неделе курс рубля будет колебаться в районе 91 за доллар. В отсутствие налоговой поддержки позиции российской валюты будут в большей степени зависеть от общих настроений, что отразится на потоках капитала. Со стороны торговых потоков аналитики ожидают ослабление импорта из-за ужесточения денежно-кредитной политики и снижения курса рубля в июне - начале июля. Это, по их мнению, может способствовать некоторой стабилизации курса российской валюты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.