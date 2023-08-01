Индекс Мосбиржи достигнет 3200 пунктов до конца текущего года - SberCIB

Индекс Мосбиржи достигнет 3200 пунктов до конца 2023 года и 3600 - к концу 2024 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Мы включили в наши модели новый прогноз по рублю (85 руб./$1 во втором полугодии 2023 года и в 2024 году) и считаем, что рубль останется недооцененным и лишь умеренно укрепится. Ослабление рубля приводит к росту прибыли российских компаний, поэтому мы повышаем нашу оценку EPS на 15% в 2024 году. Если курс останется вблизи текущего уровня 90 руб./$1, индекс Мосбиржи может достигнуть и 3350 пунктов к концу 2023 года", - прогнозируют эксперты.

По их мнению, позитива рынку может добавить возобновление компаниями раскрытия финансовых результатов. Это повысит прозрачность и увеличит горизонт прогнозирования для инвесторов. Также положительное влияние на рынок могут оказать новости о смене юрисдикции зарубежными компаниями с российским бизнесом. Еще одним драйвером роста, на взгляд стратегов SberCIB, может стать ожидаемое возобновление выплаты дивидендов в конце года теми компаниями, которые до этого их приостановили.

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