"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $56

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $56 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $45,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет 1 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $9,34 млрд и прибыли на акцию - до -$0,0125. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда преодолев сильный уровень. При открытии длинной позиции на 3,4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $45,8 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,78", - указывают эксперты "Финама".

Uber Technologies - американская международная публичная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.

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