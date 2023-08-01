Цена нефти может достигнуть $87-90/барр. на горизонте ближайших недель - БКС Экспресс

Цена нефти может достигнуть $87-90 за баррель Brent на горизонте ближайших недель, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Контракты Brent завершили июль на мажорной ноте, обеспечив рекордный месячный прирост с января 2022 года. Участники рынка следят за сокращением предложения от ОПЕК+ и пересматривают прогнозы по спросу в сторону повышения. Потенциал для продолжения роста еще есть, на горизонте следующих недель Brent может достигнуть $87-90 за баррель", - отмечает аналитик.

Опрос Reuters показал, что Саудовская Аравия сократила добычу на 860 тыс. б/с из целевых 1 млн б/с по итогам июля, подчеркивается в комментарии. На рынке ожидают, что добровольные сокращения королевства будут продлены не только на август, но и на сентябрь. Такие ожидания поддерживают позитивные настроения на рынке нефти, хотя официального подтверждения пока не получили, пишет Галактионов.

"Рынки ждут, что ФРС больше не будет повышать ставку, в то время как данные по экономике США остаются неплохими, а в Китае власти обещают стимулировать деловую активность для более активного восстановления, - указывает эксперт. - При этом текущие показатели спроса на топливо выглядят сильно. Все это располагает к тому, что участники рынка все меньше беспокоятся за спрос и все больше верят в сохранение дефицита поставок на более длительный срок. Высказывания аналитиков осторожны, но динамика котировок более чем показательна".

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