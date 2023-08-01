"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам The Utilities Select Sector SPDR Fund

"Финам" присвоил акциям The Utilities Select Sector SPDR Fund рейтинг "покупать" с целевой ценой $75, что соответствует потенциалу роста 11,9%, полная ожидаемая доходность с учетом дивидендов NTM составляет 15,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"После слабой первой половины года коммунальный сектор может начать отыгрывать отставание от S&P 500 в ближайшие месяцы, способствовать чему будут падение инфляции, вероятное окончание цикла повышения ставок со стороны ФРС, а также благоприятные для роста спроса на э/э погодные режимы в США. Дополнительным фактором поддержки станет низкая база 2022 года, когда инфляция была на пике: за счет этого на горизонте NTM отрасль должна обходить S&P 500 по темпам роста EPS", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

The Utilities Select Sector SPDR Fund - инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс Utilities Select Sector Index, который, в свою очередь, преимущественно включает ведущие американские коммунальные компании, занимающиеся поставками электроэнергии, газа, воды и пара.

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