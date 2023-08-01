.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции ЛУКОЙЛа еще могут подрасти до 6250 руб. - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 августа 2023 года 11:08
Акции ЛУКОЙЛа еще могут подрасти до 6250 руб. - ПСБ
Котировки акций "ЛУКОЙЛа" еще могут подрасти до 6250 руб., полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Чистая прибыль компании по РСБУ в I полугодии составила 463,5 млрд рублей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка уменьшилась в 1,4 раза, до 1,2 трлн руб., на столько же сократилась себестоимость, достигнув 705,8 млрд руб. Относительно прошлого года результаты слабее, это понятно, учитывая иную конъюнктуру (еще шли поставки в ЕС), более высокие цены на нефть и слабый рубль. Поэтому сравнивать целесообразнее с I кв. этого года, относительно которого результаты как раз улучшились. А с учетом ожидаемого роста рублевой цены на нефть результаты III кв. могут быть еще лучше. Все это настраивает на тот факт, что компания может заплатить неплохие дивиденды. Мы считаем, что на этом фоне тактически акции "ЛУКОЙЛа" еще могут подрасти - до 6250 руб.", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
02 августа 2023 года 09:10
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Union Pacific Corp. до $209 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова. "Квартальные результаты Union Pacific, недотянувшие до общерыночных прогнозов, отражают общие... читать дальше
.01 августа 2023 года 19:00
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Owens Corning с целевой ценой $155, что предполагает потенциал роста 11% с текущих уровней, отмечается в обзоре инвесткомпании. "Бумаги Owens Corning торгуются лучше рынка в течение последних трех месяцев, демонстрируя... читать дальше
.01 августа 2023 года 18:32
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций акций американской сталелитейной компании Nucor Corp. со $180 до $195 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 13% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация при этом сохранена экспертами на уровне... читать дальше
.01 августа 2023 года 18:11
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг "Мать и дитя" до 840 руб. и сохраняют позитивный взгляд на компанию, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "Сеть частных медицинских центров "Мать и дитя" опубликовала операционные результаты за IIквартал 2023 года. Общая... читать дальше
.01 августа 2023 года 17:45
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Uber Technologies на уровне "покупать" на фоне опубликованного финансового отчета компании за 2К23, сообщается в обзоре инвестбанка. "Компания Uber сообщила о росте выручки в 2К23 на 14% г/г до $9,2 млрд при консенсус-прогнозе в $9,34 млрд. При... читать дальше
.01 августа 2023 года 17:17
Котировки акций "Трубной металлургической компании" ("ТМК") растут на дивидендном факторе, но потенциал их дальнейшего роста ограничен, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Фондовый рынок во вторник по-прежнему продолжает рост, на этом фоне акции "ТМК" растут лучше... читать дальше
.01 августа 2023 года 16:53
"Финам" сохраняет рейтинг акций Global Payments на уровне "покупать" с целевой ценой $125 за штуку и потенциалом роста 13%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной. "Global Payments опубликовала нейтральный отчет за II квартал 2023 года. Компания увеличила скорр. выручку... читать дальше
.01 августа 2023 года 15:54
Индекс Мосбиржи достигнет 3200 пунктов до конца 2023 года и 3600 - к концу 2024 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Мы включили в наши модели новый прогноз по рублю (85 руб./$1 во втором полугодии 2023 года и в 2024 году) и считаем, что рубль останется недооцененным и лишь... читать дальше
.01 августа 2023 года 15:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 7000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,48%, стоп-приказ: 5500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания предоставила... читать дальше
.01 августа 2023 года 14:25
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского разработчика ПО Kingsoft с целевой ценой HKD43 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. По оценкам аналитиков, выручка Kingsoft во 2К23 прибавила... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.