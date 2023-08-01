Акции ЛУКОЙЛа еще могут подрасти до 6250 руб. - ПСБ

Котировки акций "ЛУКОЙЛа" еще могут подрасти до 6250 руб., полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Чистая прибыль компании по РСБУ в I полугодии составила 463,5 млрд рублей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка уменьшилась в 1,4 раза, до 1,2 трлн руб., на столько же сократилась себестоимость, достигнув 705,8 млрд руб. Относительно прошлого года результаты слабее, это понятно, учитывая иную конъюнктуру (еще шли поставки в ЕС), более высокие цены на нефть и слабый рубль. Поэтому сравнивать целесообразнее с I кв. этого года, относительно которого результаты как раз улучшились. А с учетом ожидаемого роста рублевой цены на нефть результаты III кв. могут быть еще лучше. Все это настраивает на тот факт, что компания может заплатить неплохие дивиденды. Мы считаем, что на этом фоне тактически акции "ЛУКОЙЛа" еще могут подрасти - до 6250 руб.", - пишут эксперты банка.

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