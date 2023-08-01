"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tesla и целевую цену на уровне $333, что соответствует потенциалу роста 25%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Tesla производит и реализует электромобили и системы генерации и хранения энергии. CEO компании Илона Маска зачастую критикуют, но это не отменяет факт бесспорного лидерства Tesla в секторе электрокаров, несмотря на конкуренцию. На наш взгляд, у Tesla самые передовые технологии в отрасли, производственные мощности и высокая узнаваемость бренда. Мы ожидаем улучшения динамики валовой рентабельности в 2023 году за счет снижения расходов на логистику и сырье, а также повышения производственной эффективности. Также возможность заправки автомобилей других марок в сети компании Supercharger станет мощным драйвером выручки", - пишут эксперты.

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