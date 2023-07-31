"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mattel

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского производителя игрушек Mattel Inc. с целевой ценой $25 за штуку, что предполагает потенциал роста 21% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Результаты компании за 1П23 разочаровали рынок на фоне слабой ситуации в экономике и избытка складских запасов розничных партнеров после кризиса в логистике. В 2023 году менеджмент ожидает неизменную чистую выручку в постоянной валюте по сравнению с прошлым годом, а также скорректированную прибыль на уровне $1,1-1,2/акц., что на 8% ниже уровня 2022 года. Мы повышаем прогноз прибыли на 2023 год до $1,19 с $1,13 и ожидаем более высоких результатов во 2П23", - пишут аналитики.

Они ожидают, что Mattel преодолеет проблемы за счет недавно вышедшего фильма "Барби" и 165 партнерств по потребительским продуктам. В 2024 году, по прогнозам экспертов, компания продолжит стимулировать спрос на игрушки за счет кинофраншиз и партнерств.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.