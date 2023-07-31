Рынок акций РФ сохраняет все предпосылки для дальнейшего роста - "Солид Брокер"

Рынок акций РФ сохраняет все предпосылки для дальнейшего роста, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

"Индекс Мосбиржи в пятницу закрепился на важном психологическом уровне в 3000 пунктов. В понедельник рост продолжается. Причиной этого роста выступает ряд факторов: во-первых, это отсутствие негативных новостей или по крайней мере рост толерантности рынка к негативу с геополитического фронта. Во-вторых, девальвация рубля вместе с ростом цен на сырье и товары в мире на фоне сигнала ФРС об окончании цикла роста ставки создает предпосылки для высоких доходов основных бумаг индекса Мосбиржи. Нефть в рублях сейчас на максимумах, если не брать скачок марта-апреля 2022 года. Это будет способствовать рекордным или близким к рекордным доходам нефтегазовых компаний, что уже в свою очередь выливается в большие дивиденды. Поэтому у рынка остаются все предпосылки для дальнейшего роста, даже если не учитывать индивидуальные драйверы роста в отдельных акциях", - пишут аналитики "Солид Брокер".

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