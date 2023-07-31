"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "подавать" для акций "ОГК-2" с целевой ценой 0,24 руб. за штуку, что соответствует потенциалу снижения около 65%, сообщается в обзоре и ивесткомпании.

"ОГК-2" опубликовала финансовые результаты за 1П23 по РСБУ. Чистая прибыль ОГК-2 увеличилась на 2% до 12,8 млрд при росте прибыли от продаж на 6% и выручки на 15%. Чистый долг упал на 52%, до 12,3 млрд. Результаты могли бы быть лучше, но рост стоимости топлива "съел" значительную часть роста выручки. В целом возобновление раскрытия - позитивный сигнал. Наша рекомендация "продавать" обусловлена ожидаемым резким падением финансовых результатов "ОГК-2" в декабре 2024 года после окончания действия ДПМ", - пишет аналитик Дмитрий Булгаков.

Эксперт считает, что до декабря 2024 года у компании все будет нормально, вполне возможны дивиденды за 2023 год. "Если исходить из текущего тренда, чистая прибыль за год может быть сопоставима с результатом за прошлый год, с соответствующими дивидендами", - прогнозирует он.

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