Акции Pfizer, Caterpillar и AMD будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Pfizer Inc., Caterpillar и Advanced Micro Devices (AMD) будут интересны на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко.

Фармкомпания Pfizer представит отчетность во вторник, перед открытием торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $0,57 после $2,04 за аналогичный период годом ранее, отмечается в комментарии.

По мнению эксперта, стоит обратить внимание на продажи отдельных препаратов по категориям. Падение выручки в I квартале связано с резким сокращением продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и препарата от коронавируса Paxlovid. Без учета этих препаратов квартальная выручка Pfizer увеличилась на 5%. "В пятницу бумаги прибавили 0,1%, котировка - $36,2. Есть риски спуска бумаг в район $34. Акции недооценены по мультипликатору P/E - 5,8 по сравнению с 34,2 по фарминдустрии", - указывает Холоденко.

Производитель тяжелой техники Caterpillar представит отчетность во вторник. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $4,58 после $3,18 за аналогичный период годом ранее. "Стоит обратить внимание на оценку ситуации в экономике, - подчеркивается в комментарии. - Пятница обернулась ростом акций на 1%, котировка - $261. Бумаги нацелены на рост. Ближайший ориентир - $270. При пробое возможен выброс бумаг наверх".

Чипмейкер AMD представит отчетность тоже во вторник. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $0,52 после $1,05 за аналогичный период годом ранее. "Факторы риска - усиление конкуренции и ситуация в Китае, - считает Холоденко. - AMD соперничает с Intel в сегменте CPU, c NVIDIA - в сегменте GPU. В случае обострения ситуации между КНР и Тайванем AMD может не достичь прогнозных показателей бизнеса. Компания зависит от производственных мощностей TSMC".

По оценке эксперта инвесткомпании, акции AMD уперлись в 50-дневную скользящую среднюю. При пробое $116 бумаги могут взлететь к $130.

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