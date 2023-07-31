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31 июля 2023 года 14:56
Акции Pfizer, Caterpillar и AMD будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции Pfizer Inc., Caterpillar и Advanced Micro Devices (AMD) будут интересны на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко. Фармкомпания Pfizer представит отчетность во вторник, перед открытием торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $0,57 после $2,04 за аналогичный период годом ранее, отмечается в комментарии. По мнению эксперта, стоит обратить внимание на продажи отдельных препаратов по категориям. Падение выручки в I квартале связано с резким сокращением продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и препарата от коронавируса Paxlovid. Без учета этих препаратов квартальная выручка Pfizer увеличилась на 5%. "В пятницу бумаги прибавили 0,1%, котировка - $36,2. Есть риски спуска бумаг в район $34. Акции недооценены по мультипликатору P/E - 5,8 по сравнению с 34,2 по фарминдустрии", - указывает Холоденко. Производитель тяжелой техники Caterpillar представит отчетность во вторник. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $4,58 после $3,18 за аналогичный период годом ранее. "Стоит обратить внимание на оценку ситуации в экономике, - подчеркивается в комментарии. - Пятница обернулась ростом акций на 1%, котировка - $261. Бумаги нацелены на рост. Ближайший ориентир - $270. При пробое возможен выброс бумаг наверх". Чипмейкер AMD представит отчетность тоже во вторник. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $0,52 после $1,05 за аналогичный период годом ранее. "Факторы риска - усиление конкуренции и ситуация в Китае, - считает Холоденко. - AMD соперничает с Intel в сегменте CPU, c NVIDIA - в сегменте GPU. В случае обострения ситуации между КНР и Тайванем AMD может не достичь прогнозных показателей бизнеса. Компания зависит от производственных мощностей TSMC". По оценке эксперта инвесткомпании, акции AMD уперлись в 50-дневную скользящую среднюю. При пробое $116 бумаги могут взлететь к $130. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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