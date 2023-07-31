"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $147

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $147 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,4%, стоп-приказ: $125, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 2023 года в этот четверг, 3 августа. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию составит $0,354, а выручка - $131,46 млрд. Ожидается, что результаты компании превзойдут ожидания за счет роста облачного сегмента, внедрения искусственного интеллекта и развития рынка e-commerce в США.

"С технической точки зрения акция торгуется в среднесрочном восходящем канале, оттолкнувшись от локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $147. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $125 риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14", - указывают в "Финаме".

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире по выручке и рыночной капитализации на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений.

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