Участие в размещении новых бондов ВСК привлекательно при доходности не ниже 11,7% - Инвестбанк Синара

Участие в размещении нового выпуска 5-летних облигаций "Восточной Стивидорной Компании" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) серии 001Р-04R привлекательно при доходности не ниже 11,7% годовых, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Восточная Стивидорная Компания" планирует на текущей неделе открыть книгу заявок на облигации серии 001Р-04R объемом не менее 10 млрд руб., указывает эксперт в комментарии. Срок обращения выпуска - 5 лет. Ориентир по купону - не выше значения КБД на сроке 5 лет + 200 б. п. По выпуску предусмотрено обеспечение в виде публичных безотзывных оферт от АО "Петролеспорт" и Global Ports Investments PLC (по праву РФ).

"Ориентир по выпуску соответствует доходности 12,73% годовых или около 230 б. п. премии к кривой ОФЗ. С учетом того что материнской компании агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг уровня ruAA, а обращающиеся бумаги торгуются с премией к госбумагам в 120- 130 б. п., заявленный ориентир выглядит довольно интересно. Считаем привлекательным участие в размещении при доходности не ниже 11,7% годовых", - отмечает Афонин.

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