БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), Сегежа Групп 002Р-01R, МВ Финанс 001Р-02, Самолет ГК-БО-П12 и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"G-спреды в корпоративном сегменте вновь возобновили снижение, - констатирует эксперт. - Индексы от Cbonds показывают снижение во всех категориях. Доходности тоже снизились, так что это не просто эффект роста базы в виде G-кривой. Инвесторы действительно покупают корпоративные бонды, возможно, перекладываясь из акций в ожидании коррекции. Доходности по корпоративным облигациям выглядят заниженными и в основной массе пока не учитывают ожидаемого роста ставок".

Временно интересными, по оценке Галактионова, выглядят флоатеры, среди которых можно выделить ОФЗ-ПК, а также схожие по механизму расчета купона ВЭБР-36 и ГазпромК07.

"В периоды роста ставок высокодоходные бонды показывают себя лучше качественных бумаг за счет высокого купона, - указывает аналитик. - Но это справедливо лишь в том случае, если не реализуются кредитные риски. Сейчас наиболее качественные ВДО торгуются по доходности на уровне второго эшелона, а по рискованным доходность хотя и высокая, но все равно не компенсирует ожидаемой частоты дефолта по рейтинговой категории. Так что единичные привлекательные истории нужно тщательно искать и подобные варианты не подходят для широкого круга инвесторов".

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