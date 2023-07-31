Рынок ОФЗ продолжит консолидироваться на текущих уровнях в течение этой недели - Инвестбанк Синара

Рынок ОФЗ продолжит консолидироваться на текущих уровнях в течение этой недели, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ по итогам недели увеличились на коротком участке и почти не изменились на среднем и дальнем, что, по всей видимости, стало реакцией на повышение ЦБ РФ ключевой ставки, - пишет эксперт. - Бумаги со сроком погашения менее 1,5 года выросли в доходности на 20-30 б. п. до 7,62- 8,85% годовых. На среднем и дальнем участках доходности снизились в среднем на 2 б. п. Полагаем, на наступившей неделе рынок продолжит консолидироваться на текущих уровнях, а ключевыми событиями станут аукционы Минфина и выход данных по недельной инфляции. Отмечаем заметный объем выплат по ОФЗ и бумагам первого эшелона (суммарно более 90 млрд руб.), что может поддержать высококачественные бумаги".

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