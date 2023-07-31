.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку перспектив акций Норникеля
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
31 июля 2023 года 12:36
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку перспектив акций Норникеля
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку перспектив акций "Норильского никеля", несмотря на девальвацию рубля, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Норильский никель" опубликовал операционные результаты за I полугодие 2023 года, - напоминают эксперты. - Производство никеля снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство меди осталось на прежнем уровне. Производство платины и палладия выросло на 15% и 5% соответственно. Прогноз по производству на 2023 год оставили без изменений. Также "Норникель" опубликовал слабые финансовые результаты за 6 мес. 2023 года по РСБУ. Выручка снизилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 397 млрд руб. Чистая прибыль упала почти в 3 раза до 110,975 млрд руб. Сохраняем негативный взгляд в отношении акций компании, несмотря на девальвацию рубля. Цены на производимые металлы остаются низкими, а расходы компании продолжают расти". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
31 июля 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского производителя игрушек Mattel Inc. с целевой ценой $25 за штуку, что предполагает потенциал роста 21% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Результаты компании за 1П23 разочаровали рынок... читать дальше
.31 июля 2023 года 18:33
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций китайского застройщика Longfor Group до HKD26,33, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Потенциал роста составляет 28% с текущих уровней. "Бумаги Longfor Group сейчас перепроданы, и мы рекомендуем учитывать... читать дальше
.31 июля 2023 года 18:00
China Oilfield Services остается фаворитом аналитиков "Финама" в китайском нефтегазовом секторе, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "China Oilfield Services является нефтесервисной компанией, специализирующейся на шельфовой добыче. Ее материнской компанией и крупнейшим клиентом... читать дальше
.31 июля 2023 года 17:31
Расписки "Мать и дитя" торгуются на справедливом уровне, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Мария Колбина и Николай Ковалев. "Компания "Мать и дитя" опубликовала операционные результаты за 2К23. Выручка выросла на 11% до 6,6млрд руб. За последние пять кварталов средний темп роста... читать дальше
.31 июля 2023 года 17:06
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 280 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,59%, стоп-приказ: 241 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Сбербанк представил... читать дальше
.31 июля 2023 года 16:35
Рынок акций РФ сохраняет все предпосылки для дальнейшего роста, отмечается в комментарии "Солид Брокер". "Индекс Мосбиржи в пятницу закрепился на важном психологическом уровне в 3000 пунктов. В понедельник рост продолжается. Причиной этого роста выступает ряд факторов: во-первых, это отсутствие... читать дальше
.31 июля 2023 года 16:15
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "подавать" для акций "ОГК-2" с целевой ценой 0,24 руб. за штуку, что соответствует потенциалу снижения около 65%, сообщается в обзоре и ивесткомпании. "ОГК-2" опубликовала финансовые результаты за 1П23 по РСБУ. Чистая прибыль ОГК-2 увеличилась... читать дальше
.31 июля 2023 года 15:47
Рынок уже закладывает в цену акций Сбербанка сильную отчётность и будущие дивиденды - Freedom Finance Global
Рынок уже закладывает в цену акций Сбербанка сильную отчётность и будущие дивиденды, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Обыкновенные акции Сбера обновили максимумы с февраля 2022 года, - констатирует эксперт. - С начала 2023 года эти бумаги выросли на 76% при том,... читать дальше
.31 июля 2023 года 15:22
Редкое сочетание сильного ослабления рубля, восстановления цен на нефть и снижения дисконта на сорт Urals позитивно влияет на акции российских нефтяных компаний, сообщается в аналитическом материале "Финама". "Российский нефтегазовый сектор в последние месяцы оказался в неожиданно удачной для себя... читать дальше
.31 июля 2023 года 14:56
Акции Pfizer Inc., Caterpillar и Advanced Micro Devices (AMD) будут интересны на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко. Фармкомпания Pfizer представит отчетность во вторник, перед открытием торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.