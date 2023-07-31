"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 5700 руб. за штуку" в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ЛУКОЙЛ" в пятницу ускорил рост на фоне положительной динамики цен на нефть и девальвации рубля. Котировки не только дошли до нашего ближайшего целевого ориентира - до 5700 руб., но и преодолели его. Доходность спекулятивной идеи на момент закрытия пятницы составила более 8,5%", - отмечают аналитики.

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