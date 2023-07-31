Риски временного роста курса доллара до 95 руб./$1 могут усилиться - Банк "Санкт-Петербург"

Риски временного роста курса доллара до 95 руб./$1 могут усилиться, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Эксперты напоминают, что на прошлой неделе курс USD/RUB опускался ниже 90 руб./$1. Поддержку рублю оказывала продажа валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Тем не менее в пятницу налоговый период завершился, и рубль вернулся к ослаблению. В понедельник курс USD/RUB находится у 92,2 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В четверг Минфин озвучит августовские объемы операций с юанем в рамках бюджетного правила. На взгляд экспертов, выросшие нефтяные цены и ослабившийся рубль могут привести к началу покупок юаней в ФНБ. В этом случае риски временного роста курса USD/RUB в сторону 95 руб./$1 усилятся.

"Нефтяные цены на прошлой неделе заметно выросли. Дополнительные меры экономической поддержки в Китае улучшили перспективы усиления спроса на нефть, в то время как предложение черного золота остается ограниченным. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $84,7/барр. Неожиданно сильная трудовая статистика из США может оказать давление на нефтяные цены, но вряд ли в текущих условиях фьючерсы Brent уйдут ниже $80/барр.", - пишут эксперты.

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