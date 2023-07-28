"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций McDonald''s до $335

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций McDonald''s Corp. до $335 за штуку, что предполагает потенциал роста на 13% с текущих уровней, отмечается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"В условиях ослабления экономики McDonald''s будет демонстрировать более уверенные результаты, чем конкуренты, за счет крепких переговорных позиций с поставщиками и финансовой устойчивости, что позволит наращивать расходы на маркетинг и долю рынка, - говорится в комментарии. - В текущих экономических условиях потребители, на наш взгляд, выберут бюджетное меню McDonald''s в противовес более дорогим ресторанам с полным обслуживанием. Мы повышаем прогноз прибыли на 2023 год до $11,84/акц. (с $11,80) и на 2024 год - до $12,80 с $12,78. Наш долгосрочный прогноз роста прибыли - 10%".

Новая целевая цена ($335) предполагает мультипликатор около 28,3х EPS 2023e, а также потенциальную доходность с учетом дивидендов примерно 14% с текущих уровней.

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