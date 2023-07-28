"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Яндекса с целью 3130 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 3130 руб. за штуку на фоне сильных финрезультатов компании за II кв. 2023 года, говорится в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Холдинг вчера представил свои финансовые результаты за 2К23, которые значительно опередили наши прогнозы и оценки рынка. Более сильные, чем ожидалось, показатели были достигнуты почти во всех сегментах бизнеса. Компании удалось опередить консенсус по выручке почти на 6%, а по EBITDA более чем на 40%. Заметно выше наших расчетов была рентабельность в поиске, а также онлайн-торговле и такси. В целом операционные и финансовые результаты "Яндекса" не вызывают у нас каких-либо опасений, и мы ожидаем увидеть стабильный рост показателей во второй половине года", - пишет эксперт.

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