"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целью $77,80 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,01%, стоп-приказ: $68,90, говорится в комментарии инвестиционной компании.

В долгосрочной перспективе отрасль цифровых платежей имеет хорошие перспективы к росту, полагают аналитики. В августе ожидается следующая отчетность компании. Потенциальный выход положительных данных может поддержать котировки акций, отмечается в комментарии.

"Цена пробила уровень сопротивления В рамках локального восходящего движения и откатилась к нему как к уровню поддержки, - указывают эксперты. - Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейкпрофит - у следующего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $68,90 риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84".

PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платежная система, которая позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

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