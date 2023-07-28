"Открытие Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций ГК "Самолет" и рекомендует их к покупке, отмечается в комментарии инвесткомпании.

Чистая прибыль застройщика в I полугодии достигла 12,5 млрд руб. по сравнению с 13,2 млрд руб. годом ранее. Выручка возросла на 15%, до 101,8 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 30%, до 37,1 млрд руб. Объём продаж первичной недвижимости увеличился на 15%, до 97,3 млрд руб.

"На первый взгляд результаты могут показаться слабыми, особенно в свете того, что менеджмент в конце прошлого года говорил об удвоении объемов продаж в текущем году, - замечает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. - Однако мы считаем, что ничего страшного не произошло. Более того, учитывая не самую простую ситуацию на рынке недвижимости РФ, положительная динамика продаж однозначно позитивна. При этом цены реализации остаются в целом стабильными, а небольшое снижение средней стоимости квадратного метра объясняется ростом доли выручки региональных проектов. И вообще непосредственно II квартал стал рекордным для девелопера".

В то же время, по словам замгендиректора "Самолета" по экономике и финансам Натальи Грозновой, во второй половине года девелопер ожидает ускорения темпов роста продаж, что позволит по итогам года органически увеличить реализацию до 1,6 млн кв. м, выручку по управленческой отчетности до 290 млрд рублей, а скорректированную EBITDA - до 75 млрд рублей, отмечается далее в комментарии.

"Это означает рост по всем параметрам примерно в 1,5 раза к показателям 2022 года, - считает Павлов. - Вдобавок в III квартале планируется закрыть сделку по покупке ГК МИЦ, что также внесёт дополнительную лепту в консолидированные показатели II полугодия. В результате мы по-прежнему сохраняем позитивные взгляд на ГК "Самолет" и рекомендуем покупать ее акции".

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