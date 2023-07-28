Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Biogen с целью $339

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Biogen Inc. с целевой ценой $339 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

Эксперт полагает, что за счет имеющегося потенциала роста выручки от продаж препарата Leqembi Biogen компенсирует выпадающие доходы от препаратов, потерявших эксклюзивность. Зубков ожидает, что рост совокупной выручки Biogen возобновится уже по итогам текущего года, а EPS начнет увеличиваться в 2024 году с продолжением этого тренда в долгосрочной перспективе.

"В портфеле Biogen появилось сразу два продукта, которые поспособствуют его оздоровлению и улучшению показателей маржинальности. Мы рассчитываем, что к 2026 году рентабельность компании по EBITDA может вырасти на 5 п.п., до 35%. Кроме того, завершение нескольких масштабных исследований III фазы и прибыль от новых препаратов позволит высвободить средства для новых инвестиций в R&D и стратегические приобретения. Это дополнительно усилит пайплайн компании, который является основой фундаментальной стоимости для представителей индустрии биотеха. Запуск новых исследований и позитивные результаты текущих благоприятно влияют на оценку бизнеса фармкомпаний", - пишет аналитик инвесткомпании.

На взгляд Зубкова, тяжелые времена для Biogen, связанные с неудачами в разработке препарата для лечения болезни Альцгеймера и значительного давления patent cliff на финансовые результаты, остались позади. Компания может начать переключать фокус с антикризисного менеджмента на рост бизнеса, что найдет положительное отражение в котировках ее акций.

Biogen - крупная биотехнологическая корпорация, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения неврологических и нейродегенеративных заболеваний.

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