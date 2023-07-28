.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Biogen с целью $339
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 июля 2023 года 15:51
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Biogen с целью $339
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Biogen Inc. с целевой ценой $339 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. Эксперт полагает, что за счет имеющегося потенциала роста выручки от продаж препарата Leqembi Biogen компенсирует выпадающие доходы от препаратов, потерявших эксклюзивность. Зубков ожидает, что рост совокупной выручки Biogen возобновится уже по итогам текущего года, а EPS начнет увеличиваться в 2024 году с продолжением этого тренда в долгосрочной перспективе. "В портфеле Biogen появилось сразу два продукта, которые поспособствуют его оздоровлению и улучшению показателей маржинальности. Мы рассчитываем, что к 2026 году рентабельность компании по EBITDA может вырасти на 5 п.п., до 35%. Кроме того, завершение нескольких масштабных исследований III фазы и прибыль от новых препаратов позволит высвободить средства для новых инвестиций в R&D и стратегические приобретения. Это дополнительно усилит пайплайн компании, который является основой фундаментальной стоимости для представителей индустрии биотеха. Запуск новых исследований и позитивные результаты текущих благоприятно влияют на оценку бизнеса фармкомпаний", - пишет аналитик инвесткомпании. На взгляд Зубкова, тяжелые времена для Biogen, связанные с неудачами в разработке препарата для лечения болезни Альцгеймера и значительного давления patent cliff на финансовые результаты, остались позади. Компания может начать переключать фокус с антикризисного менеджмента на рост бизнеса, что найдет положительное отражение в котировках ее акций. Biogen - крупная биотехнологическая корпорация, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения неврологических и нейродегенеративных заболеваний. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-BIOGEN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
28 июля 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций McDonald''s Corp. до $335 за штуку, что предполагает потенциал роста на 13% с текущих уровней, отмечается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами. "В условиях... читать дальше
.28 июля 2023 года 18:30
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 3130 руб. за штуку на фоне сильных финрезультатов компании за II кв. 2023 года, говорится в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Холдинг вчера представил свои финансовые результаты за 2К23, которые значительно опередили наши... читать дальше
.28 июля 2023 года 18:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целью $77,80 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,01%, стоп-приказ: $68,90, говорится в комментарии инвестиционной компании. В долгосрочной перспективе отрасль... читать дальше
.28 июля 2023 года 17:37
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 45,4 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Снижение рейтинга преимущественно связано с достижением целевой цены. При... читать дальше
.28 июля 2023 года 17:14
"Открытие Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций ГК "Самолет" и рекомендует их к покупке, отмечается в комментарии инвесткомпании. Чистая прибыль застройщика в I полугодии достигла 12,5 млрд руб. по сравнению с 13,2 млрд руб. годом ранее. Выручка возросла на 15%, до 101,8 млрд руб. Валовая... читать дальше
.28 июля 2023 года 16:41
Акции "Норильского никеля", Сбербанка и "Юнипро" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "2 августа "Норникель" опубликует финансовые результаты за I полугодие, - напоминает эксперт. - В целом результаты должны быть сильнее II полугодия 2022 года за... читать дальше
.28 июля 2023 года 16:14
Индекс Мосбиржи достиг отметки в 3000 пунктов, отыграв 50% от падения с исторических максимумов, сообщается в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Индекс Мосбиржи достиг отметки в 3000 пунктов в ходе пятничных торгов. Последний раз так высоко индекс поднимался в феврале 2022 года перед... читать дальше
.28 июля 2023 года 15:26
Акции "Ленты" не привлекательны для покупок на текущих уровнях, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Лента отчиталась за II кв. и I полугодие 2023 года: результаты слабые, - отмечается в комментарии банка. - Несмотря на улучшение показателей относительно I кв. 2023года, у компании остаются... читать дальше
.28 июля 2023 года 15:00
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nike Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $104,4 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 4,5% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Буйлаковой. "Прошлый год ознаменовался для Nike сокращением прибыли... читать дальше
.28 июля 2023 года 14:36
Рост цен на нефть может быть продолжен, если ОПЕК+ сохранит настрой на сокращение добычи, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. "Недельный прирост цен на нефть Brent к пятницу составил около 3,5%, - констатирует эксперт. - Шесть сессий из семи последних цены... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.