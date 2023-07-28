Акции Ленты не привлекательны для покупок на текущих уровнях - ПСБ

Акции "Ленты" не привлекательны для покупок на текущих уровнях, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Лента отчиталась за II кв. и I полугодие 2023 года: результаты слабые, - отмечается в комментарии банка. - Несмотря на улучшение показателей относительно I кв. 2023года, у компании остаются проблемы. В ключевом формате гипермаркетов LFL-продажи немного увеличиваются (+4,1%), но малые форматы тянут вниз финансовые результаты компании из-за снижения LFL-среднего чека на 8,4%. Чистая прибыль остается под давлением на фоне более быстро растущих издержек компании, в т.ч. из-за ослабления рубля. Темпы закрытия магазинов также опережают их открытие (62 против 7 соответственно). На основании полученных результатов, не рекомендуем бумаги компании к приобретению".

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