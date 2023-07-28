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28 июля 2023 года 15:00
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nike на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nike Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $104,4 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 4,5% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Буйлаковой. "Прошлый год ознаменовался для Nike сокращением прибыли из-за высокой промоактивности, необходимой для расчистки раздутых товарных запасов. Хотя компания достигла прогресса с товарными излишками, промоактивность в сегменте товаров для спорта остается повышенной, что продолжит оказывать давление на рентабельность компании в текущем финансовом году. Акции Nike торгуются по 28,4х форвардных прибылей, что дороже аналогов и собственных исторических мультипликаторов, в связи с чем мы видим ограниченный апсайд в бумагах", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NIKE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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