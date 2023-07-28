Альфа-банк подтверждает рейтинг акций "Яндекса" на уровне "выше рынка" на фоне сильных финансовых результатов компании за II квартал 2023 года, сообщается в обзоре банка.

"Результаты "Яндекса" за 2К23 вновь существенно превзошли ожидания рынка - выручка выше консенсус-прогноза на 6%, EBITDA скорр. - на 48% (в 1К23 компания превысила прогнозы на 8-21%), - отмечает аналитик Анна Курбатова. - Выручка выросла на 55% г/г, даже несколько ускорившись по сравнению с +54% г/г в 1К23, в то время как рынок ожидал замедления до +46% г/г. Рентабельность бизнеса по EBITDA составила солидные 13,6% (против ожиданий на уровне 9,7%)".

Отмеченные компанией тренды по выручке и рентабельности отдельных бизнес-сегментов в июле, по мнению аэксперта, позволяют рассчитывать на продолжение впечатляющей динамики бизнеса в 3К23, что соответствует ожиданиям рынка. В то же время раскрытие потенциала фундаментальной стоимости "Яндекса" продолжает сильно зависеть от хода корпоративной реорганизации, реализация которой очевидно несколько затягивается по сравнению с первоначальными планами компании. По этой причине аналитик банка считает результаты за 2К23 умеренно позитивными для котировок в краткосрочной перспективе.

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