Бумаги Яндекса привлекательны для покупки - ПСБ

Бумаги "Яндекса" привлекательны для покупки, а справедливая их стоимость составляет 4600 руб., считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Консолидированная выручка группы "Яндекс" во II кв. 2023 года увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 182,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде снизилась на 4%, до 24,7 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 13,6% против 21,8% годом ранее. Оцениваем результаты как позитивные. "Яндекс" продолжает демонстрировать уверенные финансовые результаты, активно развивая ключевые сегменты бизнеса. Инвесторов могло насторожить снижение скорректированной чистой прибыли на 27% г/г, до 9,6 млрд руб., однако это было обусловлено получением убытка по курсовым разницам. Мы считаем, что бумаги "Яндекса" привлекательны к покупке", - пишут аналитики банка.

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