Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций РусГидро на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "РусГидро" на уровне "держать" на фоне неоднозначных финансовых результатов компании 2К23 по РСБУ, сообщается в обзоре банка.

"РусГидро" отчиталась о неоднозначных результатах за 2К23 по РСБУ. Выручка выросла на 10,7% г/г до 57,8 млрд руб., EBITDA - также на 10,7% г/г до 26,9 млрд руб., чистая прибыль же снизилась на 5,9% г/г до 16,5 млрд руб. Результаты по РСБУ неконсолидированные и не отражают выручку дальневосточных дочерних компаний. Снижение чистой прибыли на 1 млрд руб. при росте EBITDA на 3,1 млрд руб. в основном было связано с ростом чистых процентных расходов на 2,6 млрд руб. и чистых прочих расходов на 1,2 млрд руб. (все результаты - в годовом сопоставлении). Компания увеличила чистый долг с 64 млрд руб. (на конец 1П22) до 206 млрд руб. (на конец 1П23); у "РусГидро" масштабная инвестпрограмма на 2023 год, и мы ожидаем в текущем году отрицательный FCF", - пишет аналитик Матвей Тайц.

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