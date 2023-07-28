Усиливаются риски роста пары доллар/рубль выше 91 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Риски роста пары доллар/рубль выше 91 руб./$1 вновь усиливаются, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг перешел к ослаблению по мере приближения к окончанию налогового периода, - пишут аналитики. - Дополнительное давление на российскую валюту могло оказывать укрепление доллара на глобальном рынке после публикации сильной экономической статистики в США. В пятницу курс USD/RUB находится у 90,7 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня рубль окончательно потеряет поддержку фактора налогового периода, и риски роста курса USD/RUB выше 91 руб./$1 вновь усиливаются".

Нефтяные цены в четверг заметно выросли даже на фоне укреплявшегося в мире доллара. В пятницу утром фьючерсы Brent торгуются у $84,1/барр. По мнению экспертов банка, помимо традиционных недельных данных по числу буровых установок в США, сегодня на динамику котировок повлияет ценовая статистика в Германии. Если она вызовет заметное укрепление доллара относительно евро, фьючерсы Brent могут опуститься к $83/барр.

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