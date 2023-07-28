Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- предварительный индекс потребительских цен Германии в июле;

- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в июне;

- индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в июле;

- квартальные результаты Exxon Mobil, Procter&Gamble, Chevron, AstraZeneca, Colgate-Palmolive;

- заканчивается программа приобретения акций "Детского мира" путем подачи заявок на торгах Московской биржи;

- операционные результаты и финансовые результаты "Ленты" по МСФО за II кв. 2023г.

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