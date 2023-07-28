.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятно ослабление рубля во 2П23 до новых минимумов с февраля-марта 2022г - "Велес-Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 июля 2023 года 10:10
Вероятно ослабление рубля во 2П23 до новых минимумов с февраля-марта 2022г - "Велес-Капитал"
Вероятно ослабление рубля во 2П23 до новых минимумов с февраля-марта 2022 года, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес-Капитал" Юрий Кравченко. "Рубль будет оставаться под давлением с точки зрения фундаментальных факторов. Дальнейшее сокращение экспорта при неизменном импорте, вывод средств через покупку наличной иностранной валюты и переводы за рубеж, а также погашение внешнего долга в "токсичной" валюте при ее дефиците на биржевом рынке будут, на наш взгляд, способствовать постепенному ослаблению рубля до новых минимумов с февраля-марта 2022 года", - прогнозирует эксперт. Также аналитик полагает, что июльское повышение ключевой ставки, скорее всего, не последнее ужесточение процентных условий. В этой связи в обозримой перспективе можно будет рассчитывать на более заметный рост доходностей облигаций и ставок по банковским депозитам, считает Кравченко. "Повышение ставки ЦБ в июле было во многом уже заложено в доходности ОФЗ, поэтому пока рост ставок будет ограниченным, - пишет эксперт. - Однако если регулятор продолжит ужесточение и сохранит соответствующую риторику, то к концу текущего года ставки и доходности могут оказаться на локальных максимумах". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ОФЗ-ПРОГНОЗ
.
28 июля 2023 года 14:36
Рост цен на нефть может быть продолжен, если ОПЕК+ сохранит настрой на сокращение добычи, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. "Недельный прирост цен на нефть Brent к пятницу составил около 3,5%, - констатирует эксперт. - Шесть сессий из семи последних цены... читать дальше
.28 июля 2023 года 14:14
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал анализ "Транснефти" с рекомендацией "покупать" для привилегированных акций компании с целевой ценой 180 тыс. руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает доходность на уровне 28% с учетом дивдоходности (13,2%), сообщается на портале БКС... читать дальше
.28 июля 2023 года 13:43
Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3000 пунктов и устремиться к 3100п в августе, полагает аналитик "Велес-Капитала" Елена Кожухова. "Динамика российского фондового рынка в августе, как и все последние месяцы, вероятно, во многом продолжит определяться геополитическим фоном, - считает эксперт.... читать дальше
.28 июля 2023 года 13:16
Альфа-банк подтверждает рейтинг акций "Яндекса" на уровне "выше рынка" на фоне сильных финансовых результатов компании за II квартал 2023 года, сообщается в обзоре банка. "Результаты "Яндекса" за 2К23 вновь существенно превзошли ожидания рынка - выручка выше консенсус-прогноза на 6%, EBITDA скорр.... читать дальше
.28 июля 2023 года 12:51
БКС Экспресс закрыл торговую идею "покупать бумаги HeadHunter с целью 2400 руб. с горизонтом инвестирования 3 месяца", открытую 13 июня 2023 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается на портале БКС Экспресс. Доходность за 1,5 месяца составила 15%. "Драйвером для роста котировок... читать дальше
.28 июля 2023 года 12:29
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций акций AT&T Inc. с $22 до $17 на фоне понижения прогноза по EPS, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается на сайте БКС Экспресс. "Котировки компании с начала года упали на 19% ввиду опасений относительно возможного снижения свободного... читать дальше
.28 июля 2023 года 12:09
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций ГК "Самолет" на уровне "покупать" на фоне финансовых результатов компании 2К23, сообщается в обзоре банка. "Продажи компании во 2К23 как в денежном, так и в натуральном выражении выросли на 27% к/к и 36% г/г. По сравнению с 1К23 доля сделок с... читать дальше
.28 июля 2023 года 11:42
Бумаги "Яндекса" привлекательны для покупки, а справедливая их стоимость составляет 4600 руб., считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Консолидированная выручка группы "Яндекс" во II кв. 2023 года увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 182,5 млрд рублей.... читать дальше
.28 июля 2023 года 11:22
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "РусГидро" на уровне "держать" на фоне неоднозначных финансовых результатов компании 2К23 по РСБУ, сообщается в обзоре банка. "РусГидро" отчиталась о неоднозначных результатах за 2К23 по РСБУ. Выручка выросла на 10,7% г/г до 57,8 млрд руб.,... читать дальше
.28 июля 2023 года 10:42
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - предварительный индекс потребительских цен Германии в июле; - личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в июне; - индекс потребительского доверия... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.