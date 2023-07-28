Вероятно ослабление рубля во 2П23 до новых минимумов с февраля-марта 2022г - "Велес-Капитал"

Вероятно ослабление рубля во 2П23 до новых минимумов с февраля-марта 2022 года, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес-Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль будет оставаться под давлением с точки зрения фундаментальных факторов. Дальнейшее сокращение экспорта при неизменном импорте, вывод средств через покупку наличной иностранной валюты и переводы за рубеж, а также погашение внешнего долга в "токсичной" валюте при ее дефиците на биржевом рынке будут, на наш взгляд, способствовать постепенному ослаблению рубля до новых минимумов с февраля-марта 2022 года", - прогнозирует эксперт.

Также аналитик полагает, что июльское повышение ключевой ставки, скорее всего, не последнее ужесточение процентных условий. В этой связи в обозримой перспективе можно будет рассчитывать на более заметный рост доходностей облигаций и ставок по банковским депозитам, считает Кравченко.

"Повышение ставки ЦБ в июле было во многом уже заложено в доходности ОФЗ, поэтому пока рост ставок будет ограниченным, - пишет эксперт. - Однако если регулятор продолжит ужесточение и сохранит соответствующую риторику, то к концу текущего года ставки и доходности могут оказаться на локальных максимумах".

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