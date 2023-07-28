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28 июля 2023 года 09:38
Рубль вряд ли сможет закрепиться под отметкой 90 руб./$1 в пятницу - ПСБ
Рубль вряд ли сможет закрепиться под отметкой 90 руб./$1 в пятницу, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Пара доллар-рубль во второй половине дня вернулась к середине привычного диапазона 90-91 руб./$1, - пишет эксперт. - Мы считаем, что на рынке локально активизировались спекулянты (отчасти обусловлено ростом торговой активности на срочном рынке), отыгравшие укрепление доллара на глобальных рынках на фоне вышедшей макростатистики США. Отметим, что рост доллара проходил в рамках среднедельной волатильности". Слабее остальных на Мосбирже выглядел евро, отмечает Жильников. - ЕЦБ поднял ключевую ставку на 25 б.п., что в целом закладывалось рынком, однако регулятор дал намек о возможной паузе в цикле повышения, что сыграло не в пользу европейской валюты. Аналитик полагает, что евро локально может продолжить снижение, однако кардинальной коррекции ожидать не приходится. "На утро пятницы рубль предпринимает попытки роста к доллару, - констатирует эксперт ПСБ. - Мы считаем, что пик активности экспортеров перед расширенными налоговыми выплатами может прийтись на сегодняшний день, что позволит паре доллар-рубль снова продемонстрировать снижение, однако закрепления под отметкой 90 руб. ожидать не приходится". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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