Диапазон доходности 10-летних ОФЗ в пятницу составит, скорее всего, 10,9 - 11,1% - ПСБ

Диапазон доходности 10-летних ОФЗ на торгах в среду составит, скорее всего, 10,9 - 11,1% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"По итогам торгов в четверг индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,01%, доходность индекса выросла до 10,20% (+1 б.п.), - отмечает эксперт. - На фоне данных по ускорению инфляции в РФ вчера дешевели преимущественно гособлигации срочностью до двух лет. Более длинные бумаги проторговывали достигнутые ранее уровни, а некоторые выпуски даже немного подорожали. Доходность 10-летних ОФЗ 26221 снизилась до 10,91% (-2 б.п.)".

Новостной фон для рынка ОФЗ в пятницу с утра Монастыршин оценивает как нейтральный. Стабилизация курса рубля около 90 руб./$1 и рост цен на нефть Brent выше $83/барр., по его мнению, могут поддержать спрос на рублевые облигации, несмотря на риски повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Для 10-летних ОФЗ аналитик считает актуальным диапазон доходности 10,9 - 11,1% годовых.

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