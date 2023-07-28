"Финам" понизил рейтинг бумаг Globaltrans до "держать"

"Финам" понизил рейтинг бумаг Globaltrans с "покупать" до "держать" и подтверждает целевую цену на уровне 601 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Натальи Пырьевой.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе после ралли потенциал роста акций Globaltrans ограничен, - указывает эксперт. - При этом фундаментальные факторы привлекательности остаются в силе - благоприятная рыночная конъюнктура на рынке железнодорожных грузоперевозок и наличие долгосрочных сервисных контрактов с лидерами российской экономики. Вместе с тем разрешение вопроса с редомициляцией может стать драйвером роста бумаг компании, поскольку Globaltrans обладает высоким дивидендным потенциалом. Ключевыми рисками для Globaltrans мы видим ухудшение рыночной конъюнктуры на рынке железнодорожных грузоперевозок, а именно снижение грузооборота и ставок аренды полувагонов. Вместе с тем до смены кипрской регистрации негативное влияние на инвестиционную привлекательность компании оказывает отсутствие технической возможности возобновить дивидендные выплаты и бай-бэк".

Globaltrans - одна из крупнейших компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России и стран СНГ.

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