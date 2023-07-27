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27 июля 2023 года 19:12
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cleveland-Cliffs
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cleveland-Cliffs с целевой ценой $20 за штуку на горизонте 13 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Cleveland Cliffs недавно представила результаты за 2К23. Прибыль на акцию (EPS) составила $0,67, что на 40% ниже аналогичного показателя за прошлый год и немного ниже консенсус-прогноза $0,69, - отмечают аналитики. - Мы ожидаем, что издержки в производстве стали в предстоящие кварталы снизятся и показатели прибыли вырастут. Мы считаем текущую цену акций Cleveland-Cliffs около $17 привлекательной, бумаги торгуются на уровне середины диапазона за последние 52 недели ($12-23). Мультипликатор к прогнозной EPS составляет всего 9x (примерно середина исторического диапазона 3x- 15x)". Cleveland-Cliffs - крупнейший производитель плоского стального проката и железорудных окатышей в Северной Америке и важнейший поставщик автомобильной отрасли. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CLEVELAND/CLIFFS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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