"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cleveland-Cliffs с целевой ценой $20 за штуку на горизонте 13 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Cleveland Cliffs недавно представила результаты за 2К23. Прибыль на акцию (EPS) составила $0,67, что на 40% ниже аналогичного показателя за прошлый год и немного ниже консенсус-прогноза $0,69, - отмечают аналитики. - Мы ожидаем, что издержки в производстве стали в предстоящие кварталы снизятся и показатели прибыли вырастут. Мы считаем текущую цену акций Cleveland-Cliffs около $17 привлекательной, бумаги торгуются на уровне середины диапазона за последние 52 недели ($12-23). Мультипликатор к прогнозной EPS составляет всего 9x (примерно середина исторического диапазона 3x- 15x)".

Cleveland-Cliffs - крупнейший производитель плоского стального проката и железорудных окатышей в Северной Америке и важнейший поставщик автомобильной отрасли.

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