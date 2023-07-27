"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy с целевой ценой $95 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы ожидаем высоких результатов от NextEra Energy, крупнейшей в мире генерирующей компании в сегменте ветровой и солнечной энергии, и долгосрочного роста в бизнесе аккумуляторных батарей. Компания объединяет успешный регулируемый бизнес (Florida Power & Light) с быстрорастущим сегментом возобновляемой энергии, - отмечают аналитики. - У компании крупнейшая в США программа строительства объектов солнечной энергетики, поддержку оказывает новый 4-летний план тарифов. Драйверами для NextEra станут фокус на сегменте возобновляемой энергии и налоговые льготы в рамках Закона о снижении инфляции в США. Также особо отметим солидный баланс компании, историю повышения дивидендов и значительный потенциал роста".

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