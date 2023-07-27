Visa сохраняет среднесрочные перспективы роста за счет цифровизации финансов - Freedom Finance Global

Visa Inc. сохраняет среднесрочные перспективы роста за счет цифровизации финансов, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Алины Попцовой.

"Финансовые результаты Visa за третий фискальный квартал превзошли ожидания. Компания продемонстрировала продолжение замедления годового роста объемов платежей и трансграничных операций", - пишет эксперт. - Гайденс Visa на текущий квартал предполагает повышение выручки на 10% при минимальном влиянии валютных колебаний с увеличением операционных расходов на 2-3 п.п. ниже, чем в апреле-июне. По итогам года компания рассчитывает на сохранение низкого двузначного роста чистой выручки, несмотря на вероятное более медленное увеличение расходов и объема платежей".

Аналитик инвесткомпании ожидает замедления экономической активности ввиду снижения объема избыточных сбережений, охлаждения на рынке труда и ослаблении активности как потребительского, так и коммерческого кредитования из-за ужесточения условий со стороны банков. Попцова прогнозирует, что по итогам текущего фискального года рост выручки и прибыли Visa замедлится до 9% и 12% соответственно.

"В то же время корпорация способна поддерживать высокие показатели рентабельности посредством масштабирования операционных расходов. Также Visa сохраняет среднесрочные перспективы роста за счет цифровизации финансов. Наша целевая цена по акции Visa - $265, рекомендация - "покупать", - указывает аналитик Freedom Finance Global.

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